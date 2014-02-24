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Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 22:14 – ИА СОЧИ-24

Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154
Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154

В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить хвостовую часть рухнувшего Ту-154."Под водой обнаружен ряд обломков, который обследуется водолазами. Один из них определен. Это хвостовая часть с элементами двигателя", – сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что спасателям также удалось достать из воды боковой элемент корпуса самолета. По предварительным данным, в хвостовой части Ту-154 может находиться один из черных ящиков, передает Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154

В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море..»

вчера, 22:00
Трагическая судьба сына Доктора Лизы

Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»

вчера, 22:00
Как наживаются на крушении Ту-154

Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»

вчера, 21:30
Очевидцы заметили аномалию перед падением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

вчера, 21:29
Володин рассказал о бюджете Союзного государства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей...»

вчера, 21:16
В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»

вчера, 21:00
Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы..»

вчера, 20:58
Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
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