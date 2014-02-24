Спасатели поднимают на борт обломок фюзеляжа Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 19:58 – ИА СОЧИ-24
Спасатели поднимают на борт обломок фюзеляжа Ту-154
Подъем большого куска фюзеляжа рухнувшего в Черном море Ту-154 попал на видео. На кадрах, опубликованных на сайте "Комсомольской правды", можно заметить, как сотрудники МЧС мчатся на лодке к месту крушения, а затем извлекают из воды огромный фрагмент корпуса самолета. Обломок был найден в 1,5 километрах от берега.
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Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»