Спасатели поднимают на борт обломок фюзеляжа Ту-154



Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154 сегодня, 22:14 В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море..»

Трагическая судьба сына Доктора Лизы сегодня, 22:00 Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»

Как наживаются на крушении Ту-154 сегодня, 22:00 Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»

Очевидцы заметили аномалию перед падением Ту-154 сегодня, 21:30 Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»