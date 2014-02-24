Спасатели подняли со дна тело командира Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Спасатели подняли со дна тело командира Ту-154

Спасатели нашли и подняли на поверхность тело командира потерпевшего 25 декабря крушение самолета Минобороны Ту-154 майора Романа Волкова. В ближайшее время останки доставят в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.На данный момент рассматриваются нескольковозможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них –техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт.На месте катастрофы вЧерном море продолжаются поисковые работы.Обнаруженные спасателями останки военного летчика, командира Ту-154 майораРомана Волкова доставят в столицу, передает интернет-газета "Фонтанка" соссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции. В составе экипажа рухнувшего самолета был и 55-летнийвоенный летчик Андрей Колосовский. За день до рокового полета он получил звание"Заслуженный военный летчик" из рук президента России Владимира Путина. А осенью был награжден медалью "Боевое содружество" от Министерства обороны Сирии. "Онбыл хороший сын, брат, муж, хороший летчик. Летал с 1978 года", – цитирует женувоенного Ирину Колосовскую Life.ru."Мог посадить самолет в пургу, о нем коллеги говорили, что только он так моглетать. Дочкам перед полетом сказал, что Новый год не встретим, прилечу —отпразднуем". Вместе супруги прожили 32 года.Напомним, крушениесамолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черногоморя. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имениАлександрова, журналисты российских телеканалов, известный врач ЕлизаветаГлинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путинобъявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовноедело.

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