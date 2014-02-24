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Спасатели подняли со дна тело командира Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
На данный момент рассматриваются несколько
возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них –
техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт.
На месте катастрофы в
Черном море продолжаются поисковые работы.
Обнаруженные спасателями останки военного летчика, командира Ту-154 майора
Романа Волкова доставят в столицу, передает интернет-газета "Фонтанка" со
ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции. В составе экипажа рухнувшего самолета был и 55-летний
военный летчик Андрей Колосовский. За день до рокового полета он получил звание
"Заслуженный военный летчик" из рук президента России Владимира Путина. А осенью был награжден медалью "Боевое содружество" от Министерства обороны Сирии. "Он
был хороший сын, брат, муж, хороший летчик. Летал с 1978 года", – цитирует жену
военного Ирину Колосовскую Life.ru.
"Мог посадить самолет в пургу, о нем коллеги говорили, что только он так мог
летать. Дочкам перед полетом сказал, что Новый год не встретим, прилечу —
отпразднуем". Вместе супруги прожили 32 года.Напомним, крушение
самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного
моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.
Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени
Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета
Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин
объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное
дело.
Источник:
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