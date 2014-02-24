Спасатели прекратили поиски Boeing MH370

Поиски пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, продолжались два года. "Координационный центр поискового агентства (JACC) прекращает вести какую-либо работу по поиску самолета или расследованию инцидента", – цитирует службу "Газета.Ру". Вместе с тем JACC продолжает тесное сотрудничество с правительством Малайзии по обмену информацией и поддержке семей пассажиров лайнера и членов экипажа.Напомним, что Boeing 777-200, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Достоверных данных о том, что произошло с самолетом, нет. В ходе поисковой операции удалось обнаружить лишь шесть фрагментов воздушного судна.
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