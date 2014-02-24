ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Спасением от рака назвали голод

1 марта 2017, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Спасением от рака назвали голод
Спасением от рака назвали голод
Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новое средство борьбы со злокачественными опухолями. Они установили, что клеточный голод может усилить интенсивность противораковой терапии.
"Ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине", – заявил главный автор исследования,
заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. "Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – цитирует его агентство "Москва".Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ проанализировали более 200 клинических исследований, посвященных различным комбинациям классической химиотерапии с препаратами, имитирующими условия недостатка питательных веществ в раковых клетках. Они выяснили, что подобные лекарства снижают склонность раковых клеток к размножению. При этом опухоль становится более уязвима для химиотерапии, передает РИА Новости.Наиболее эффективными оказались лекарственные средства, блокирующие цепочку генов mTOR. Отметим, что этот участок отвечает за рост клеток и их реакцию на стресс. Животовский отмечает, что добиться нужного эффекта удалось разными путями, а не с помощью конкретного препарата. Это подтверждает эффективность феномена клеточного голода. "Изложенные в статье данные могут быть использованы как учеными для дальнейших исследований молекулярных механизмов влияния ограничения питания на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых подходов в клинике при терапии онкологических заболеваний", – заключил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:59
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом..»

сегодня, 19:58
Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше...»

сегодня, 19:46
Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

сегодня, 19:13
Порошенко опозорился перед всей Европой

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»

сегодня, 18:46
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»

сегодня, 18:43
Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России..»

сегодня, 18:14
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

сегодня, 17:59
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:59
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом..»

сегодня, 19:58
Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше...»

сегодня, 19:46
Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

сегодня, 19:13
Порошенко опозорился перед всей Европой

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»

сегодня, 18:46
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»

сегодня, 18:43
Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России..»

сегодня, 18:14
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

сегодня, 17:59
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.