Спасут ли Порошенко звонки Путину

2 марта 2017, четверг, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Спасут ли Порошенко звонки Путину

В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле.Пресс-служба президента Украины распространила утром 2 мартаинформацию о двух телефонных разговорах Путина и Порошенко, которые состоялисьв конце января – начале февраля во время обострения ситуации на юго-востокеУкраины. По утверждению официального Киева, лидеры двух стран говорили опроисходящем в Донбассе, также обсуждалась судьба режиссера Олега Сенцова ижурналиста Романа Сущенко.Днем ранее "Коммерсант" писал о том, что ВладимирПутин и Петр Порошенко не прерывают контакты. Газета располагает информацией очетырех телефонных разговорах президентов с начала 2017 года. Изданиеутверждает, что последний разговор состоялся 21 февраля по инициативеукраинской стороны и длился около 20 минут. Правда, эти контакты по понятнымпричинам не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критикиукраинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинитьего в сговоре с агрессором за спиной народа.События, которые в последние недели происходят в Донбассе,способны серьезно пошатнуть кресло под украинским президентом. В конце февраля ВСУ резко обострили ситуацию на линии разграничения ссамопровозглашенными республиками. Фактически украинские войска пошли внаступление на позиции ополченцев, в контролируемой Киевом Авдеевке на улицахпоявились танки и другая тяжелая техника. Тем самым военные подставили под удармирное население многотысячного города.Петр Порошенко в этот момент находился с визитом в Германиии, казалось бы, обострение обстановки у него на родине должно было сыграть наруку президенту. Заявив во всеуслышание, что виноваты в развязывании боевыхдействий ополченцы ДНР и ЛНР, Порошенко спешно покинул Берлин, прервав свойофициальный визит. Но дальше события стали развиваться отнюдь не в пользукиевской власти. Украинские националисты не без поддержки депутатов Верховнойрады, видимо, желая переплюнуть военных, пошли еще дальше. Они перекрылиединственную железнодорожную ветку, соединяющую Донбасс и Украину, по которойиз неподконтрольных Киеву районов в Незалежную шли поезда с углем. Радикалыобъяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. Ивсе бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попростузамерзнет без донбасского угля. На нем работают десятки электростанций нетолько на линии соприкосновения, но и в центральной части государства.Правительству пришлось срочно вводить режим чрезвычайнойситуации в энергетике. В семи областях Украины уже на днях могут начатьсявеерные отключения электроэнергии. Таким образом, блэкаут на Украине можетстать довольно болезненным ударом для Порошенко, решившего развязать новую бойнюв Донбассе.В этой ситуации украинский лидер, видимо, решил применять любые меры, чтобы не попасть под горячую руку националистов и усидеть впрезидентском кресле. Поняв, что Европа ему уже вряд ли сможет помочь,Порошенко стал названивать в Кремль. Кстати, в администрации украинскогопрезидента итоги его бесед с Владимиром Путиным оценили как безрезультатные.Получается, что спасения в Москве Порошенко найти не удалось. Но на этом проблемы не на шутку перепугавшейся киевскойвласти не закончились. Лидеры ДНР и ЛНР объявили о национализации украинскихпредприятий, расположенных на территории республик. Их было решено перевести подвнешнее управление с 00 часов 1 марта. Также Донбасс решил полностью прекратить поставки топлива на Украину.Эксперты отмечают, что производимая на предприятиях Донбассапродукция вполне конкурентоспособна и имеет постоянных покупателей за рубежом.Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортнаявыручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5миллиардов долларов. Для Украины, и так испытывающей немалые финансовыетрудности, потеря доходов от десятков предприятий Донбасса станет серьезным ударомпо экономике. Решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР главаДонецкой народной республики Александр Захарченко назвал "гвоздем в крышкугроба". Он убежден, что Украина как государство прекратит свое существованиечерез 60 дней. Сколько раз за это время Петр Порошенко еще позвонит ВладимируПутину, сказать трудно, но можно с уверенностью констатировать, что поддержку вМоскве он сможет найти только в случае радикальных изменений в проводимой имполитике.

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