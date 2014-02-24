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Спасут ли Порошенко звонки Путину
2 марта 2017, четверг, 20:15 – ИА СОЧИ-24
Пресс-служба президента Украины распространила утром 2 марта
информацию о двух телефонных разговорах Путина и Порошенко, которые состоялись
в конце января – начале февраля во время обострения ситуации на юго-востоке
Украины. По утверждению официального Киева, лидеры двух стран говорили о
происходящем в Донбассе, также обсуждалась судьба режиссера Олега Сенцова и
журналиста Романа Сущенко.Днем ранее "Коммерсант" писал о том, что Владимир
Путин и Петр Порошенко не прерывают контакты. Газета располагает информацией о
четырех телефонных разговорах президентов с начала 2017 года. Издание
утверждает, что последний разговор состоялся 21 февраля по инициативе
украинской стороны и длился около 20 минут. Правда, эти контакты по понятным
причинам не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критики
украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить
его в сговоре с агрессором за спиной народа.
События, которые в последние недели происходят в Донбассе,
способны серьезно пошатнуть кресло под украинским президентом. В конце февраля ВСУ резко обострили ситуацию на линии разграничения с
самопровозглашенными республиками. Фактически украинские войска пошли в
наступление на позиции ополченцев, в контролируемой Киевом Авдеевке на улицах
появились танки и другая тяжелая техника. Тем самым военные подставили под удар
мирное население многотысячного города.
Петр Порошенко в этот момент находился с визитом в Германии
и, казалось бы, обострение обстановки у него на родине должно было сыграть на
руку президенту. Заявив во всеуслышание, что виноваты в развязывании боевых
действий ополченцы ДНР и ЛНР, Порошенко спешно покинул Берлин, прервав свой
официальный визит. Но дальше события стали развиваться отнюдь не в пользу
киевской власти. Украинские националисты не без поддержки депутатов Верховной
рады, видимо, желая переплюнуть военных, пошли еще дальше. Они перекрыли
единственную железнодорожную ветку, соединяющую Донбасс и Украину, по которой
из неподконтрольных Киеву районов в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы
объяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. И
все бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попросту
замерзнет без донбасского угля. На нем работают десятки электростанций не
только на линии соприкосновения, но и в центральной части государства.
Правительству пришлось срочно вводить режим чрезвычайной
ситуации в энергетике. В семи областях Украины уже на днях могут начаться
веерные отключения электроэнергии. Таким образом, блэкаут на Украине может
стать довольно болезненным ударом для Порошенко, решившего развязать новую бойню
в Донбассе.
В этой ситуации украинский лидер, видимо, решил применять любые меры, чтобы не попасть под горячую руку националистов и усидеть в
президентском кресле. Поняв, что Европа ему уже вряд ли сможет помочь,
Порошенко стал названивать в Кремль. Кстати, в администрации украинского
президента итоги его бесед с Владимиром Путиным оценили как безрезультатные.
Получается, что спасения в Москве Порошенко найти не удалось. Но на этом проблемы не на шутку перепугавшейся киевской
власти не закончились. Лидеры ДНР и ЛНР объявили о национализации украинских
предприятий, расположенных на территории республик. Их было решено перевести под
внешнее управление с 00 часов 1 марта. Также Донбасс решил полностью прекратить поставки топлива на Украину.
Эксперты отмечают, что производимая на предприятиях Донбасса
продукция вполне конкурентоспособна и имеет постоянных покупателей за рубежом.
Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортная
выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5
миллиардов долларов. Для Украины, и так испытывающей немалые финансовые
трудности, потеря доходов от десятков предприятий Донбасса станет серьезным ударом
по экономике. Решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР глава
Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал "гвоздем в крышку
гроба". Он убежден, что Украина как государство прекратит свое существование
через 60 дней. Сколько раз за это время Петр Порошенко еще позвонит Владимиру
Путину, сказать трудно, но можно с уверенностью констатировать, что поддержку в
Москве он сможет найти только в случае радикальных изменений в проводимой им
политике.
Источник:
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