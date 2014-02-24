Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем

18 января 2017, среда, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем

Спецслужбы заплатили актрисе Барбаре Рей за неразглашение информации о ее многолетних отношениях с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I. За молчание ей предложили 500 миллионов песет (три миллиона евро).распоряжение СМИ попали секретные документы, подтверждающие информацию о связимодели и монарха. Утверждается, что кругленькую сумму женщине предложилив 1996 году представители Главного центра оборонной информации (CESID).Помимосоответствующих документов опубликованы материалы, подтверждающие, что влюксембургском банке Kredietbank был открыт счет, на который поступили первые26,3 миллиона песет, сообщает Daily Mail. При этом за сохранение анонимностибанку ежемесячно поступала комиссия в 2,5 тысячи песет.ДеньгиБарбаре Рей выплачивались из средств государства, предназначенных для борьбы стерроризмом и организованной преступностью, передает испанское издание OKDIARIO.Выплаты должны были остановить модель от разглашения пикантных сведений о ееромане с королем.Однако сама Рей опровергла этуинформацию. Она заявила, что никогда не была в Люксембурге. Королевская семьяот комментариев отказалась.Барбара Рей (Мария Гарсия) – испанскаяактриса, модель и телеведущая. В 1970 году победила на конкурсе красоты "МиссМадрид", а в 1971-м приняла участие в конкурсе "Мисс мира".Как писали Dni.ru, недавно король Испании Фелипе VI прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Однако внимание прессы было приковано не к встрече, а к внешнему виду испанского госсекретаря по вопросам торговли Марии Луисе Понселе. Дипломат явилась на переговоры в Эр-Рияде в юбке выше колен и с непокрытой головой. Журналисты тут же назвали ее наряд откровенным и подчеркнули, что саудовская делегация была поставлена в неловкое положение.

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