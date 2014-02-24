|18 января, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем
18 января 2017, среда, 19:45 – ИА СОЧИ-24
В
распоряжение СМИ попали секретные документы, подтверждающие информацию о связи
модели и монарха. Утверждается, что кругленькую сумму женщине предложили
в 1996 году представители Главного центра оборонной информации (CESID).
Помимо
соответствующих документов опубликованы материалы, подтверждающие, что в
люксембургском банке Kredietbank был открыт счет, на который поступили первые
26,3 миллиона песет, сообщает Daily Mail. При этом за сохранение анонимности
банку ежемесячно поступала комиссия в 2,5 тысячи песет.
Деньги
Барбаре Рей выплачивались из средств государства, предназначенных для борьбы с
терроризмом и организованной преступностью, передает испанское издание OKDIARIO.
Выплаты должны были остановить модель от разглашения пикантных сведений о ее
романе с королем.
Однако сама Рей опровергла эту
информацию. Она заявила, что никогда не была в Люксембурге. Королевская семья
от комментариев отказалась.
Барбара Рей (Мария Гарсия) – испанская
актриса, модель и телеведущая. В 1970 году победила на конкурсе красоты "Мисс
Мадрид", а в 1971-м приняла участие в конкурсе "Мисс мира".Как писали Dni.ru, недавно король Испании Фелипе VI прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Однако внимание прессы было приковано не к встрече, а к внешнему виду испанского госсекретаря по вопросам торговли Марии Луисе Понселе. Дипломат явилась на переговоры в Эр-Рияде в юбке выше колен и с непокрытой головой. Журналисты тут же назвали ее наряд откровенным и подчеркнули, что саудовская делегация была поставлена в неловкое положение.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.