Спецслужбы проводят антитеррористическую операцию в Москве
23 декабря 2016, пятница, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Спецслужбы проводят антитеррористическую операцию в Москве
В гостинице "Севастополь" в Москве проходит антитеррористическая операция. Оперативники перекрыли доступ к двум корпусам отеля.Проведение спецоперации попало на видео. Территория гостиницы оцеплена, передает Life.ru.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»