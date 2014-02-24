ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

10 января 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе
Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента.
По его словам, Россия собирается обсудить целый комплекс вопросов, касающийся двухсторонних отношений. При этом одной из тем станет проблема лишения российской делегации права голоса, что повлекло за собой отказ Москвы от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.В то же время Володин отметил, что было бы хорошо, если по итогам переговоров с господином Аграмунтом во взаимоотношениях двух сторон наметится какая-либо ясность, однако подчеркнул, что ожидать прорыва от этой встречи пока преждевременно. "Но надеяться, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, неправильно будет. Это завышенные ожидания", – пояснил спикер Госдумы. Тем не менее, по словам Володина, Россия всегда выступает за общение и диалог, которые позволили бы сообща решать насущные проблемы в отношениях Москвы и Страсбурга. "Когда речь идет об участии российской делегации в ПАСЕ, мы за диалог, мы за участие. Но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, где не слышат, смысла нет", – сказал глава нижней палаты парламента, при этом отметив, что лишение права голоса России в ПАСЕ – это поступок по "архаичным законам, это ненормально".
Стоит отметить, что в прошедшем году Аграмунт посещал Россию несколько раз. В мае он приезжал в Санкт-Петербург, где принял участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, в июне он посетил заседание Генассамблеи парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, а осенью совершил рабочий визит в Москву. При этом глава ПАСЕ неоднократно заявлял, что Россия является важным членом Совета Европы.
Dni.Ru напоминают, что Россия весной 2014 года была лишена права голоса в ПАСЕ и возможности участвовать в работе руководящих органов ассамблеи по наблюдению за выборами в странах Совета Европы в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. В ответ Москва приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:43
Янукович сошелся с моделью Playboy

Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером...»

сегодня, 13:29
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента...»

сегодня, 13:28
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»

сегодня, 13:16
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»

сегодня, 13:15
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА..»

сегодня, 13:15
Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников...»

сегодня, 13:14
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы

Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин...»

сегодня, 12:43
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:43
Янукович сошелся с моделью Playboy

Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером...»

сегодня, 13:29
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента...»

сегодня, 13:28
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»

сегодня, 13:16
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»

сегодня, 13:15
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА..»

сегодня, 13:15
Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников...»

сегодня, 13:14
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы

Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин...»

сегодня, 12:43
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.