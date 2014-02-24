Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

10 января 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента.По его словам, Россия собирается обсудить целый комплекс вопросов, касающийся двухсторонних отношений. При этом одной из тем станет проблема лишения российской делегации права голоса, что повлекло за собой отказ Москвы от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.В то же время Володин отметил, что было бы хорошо, если по итогам переговоров с господином Аграмунтом во взаимоотношениях двух сторон наметится какая-либо ясность, однако подчеркнул, что ожидать прорыва от этой встречи пока преждевременно. "Но надеяться, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, неправильно будет. Это завышенные ожидания", – пояснил спикер Госдумы. Тем не менее, по словам Володина, Россия всегда выступает за общение и диалог, которые позволили бы сообща решать насущные проблемы в отношениях Москвы и Страсбурга. "Когда речь идет об участии российской делегации в ПАСЕ, мы за диалог, мы за участие. Но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, где не слышат, смысла нет", – сказал глава нижней палаты парламента, при этом отметив, что лишение права голоса России в ПАСЕ – это поступок по "архаичным законам, это ненормально".Стоит отметить, что в прошедшем году Аграмунт посещал Россию несколько раз. В мае он приезжал в Санкт-Петербург, где принял участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, в июне он посетил заседание Генассамблеи парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, а осенью совершил рабочий визит в Москву. При этом глава ПАСЕ неоднократно заявлял, что Россия является важным членом Совета Европы.Dni.Ru напоминают, что Россия весной 2014 года была лишена права голоса в ПАСЕ и возможности участвовать в работе руководящих органов ассамблеи по наблюдению за выборами в странах Совета Европы в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. В ответ Москва приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ.

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