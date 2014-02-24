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Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

14 января 2017, суббота, 16:31 – ИА СОЧИ-24

Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии.
Пострадавшие:Фардикина Дарья, 25 лет.
Денесенко Анатолий, 57 лет (госпитализирован с ушибом грудной клетки).
Граборева Ирина, 47 лет.
Дрюмова Анастасия, 20 лет.

Дрюмова Татьяна, 41 год.
Панчина Ольга, 31 год.
Панчина Ирина, 57 лет.
Сагды Ангелина, 29 лет.
Андреева Елизавета, 22 года.Сидорова Галина Александровна, 27 лет.
Погибшие:
Лачининская Ольга, 60 лет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:58
Захарова уличила Германию в информационной атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

сегодня, 17:30
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

сегодня, 16:58
Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»

сегодня, 16:31
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

сегодня, 16:00
Американского журналиста заело на слове "Россия"

Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

сегодня, 15:59
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»

сегодня, 15:16
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

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