Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
14 января 2017, суббота, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии. Пострадавшие:Фардикина Дарья, 25 лет. Денесенко Анатолий, 57 лет (госпитализирован с ушибом грудной клетки). Граборева Ирина, 47 лет. Дрюмова Анастасия, 20 лет.
Дрюмова Татьяна, 41 год. Панчина Ольга, 31 год. Панчина Ирина, 57 лет. Сагды Ангелина, 29 лет. Андреева Елизавета, 22 года.Сидорова Галина Александровна, 27 лет. Погибшие: Лачининская Ольга, 60 лет.
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Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»
Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»