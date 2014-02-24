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Спящие под одеялом коты покорили Сеть

17 января 2017, вторник, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Спящие под одеялом коты покорили Сеть
Спящие под одеялом коты покорили Сеть
В социальных сетях появился новый флешмоб. Пользователи Сети укладывают своих котов и кошек в постель, накрывают их одеялом и фотографируют, после чего публикуют снимки в интернете.
Снимки домашних питомцев пользуются особой популярностью в японском сегменте всемирной Сети. В социальных сетях часто можно увидеть кошку на фоне какой-нибудь японской игрушки. Примечательно, что котов укладывают спать не только в постель. Животные спят в самых неожиданных местах: в детской кровати, на подоконнике, на пакете и так далее. Флешмоб с каждым днем вовлекает все больше пользователей соцсетей. Одна из фотографий получила более 40 тысяч лайков, ее ретвитнули около 14 тысяч человек. Иногда люди фотографируют не только одиноко спящих котов. Владельцы животных также публикуют в соцсетях селфи со своими сонными любимцами. Отметим, что в интернете также набирает популярность и противоположный флешмоб. Пользователи Сети начали публиковать в социальных сетях фотографии спящих собак.  Напомним, ранее в интернете стал популярен флешмоб DeadPose. Люди фотографировали себя якобы мертвыми в разных позах. Пользователи соцсетей притворялись утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и так далее.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»

сегодня, 18:45
Знаменитые прически политиков

Современные политики – люди не бедные. Но несмотря на то, что у них есть все возможности для создания безупречного имиджа, прически некоторых "сильных мира сего" выглядят весьма необычно...»

сегодня, 18:14
"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов

Корпорация "Газпром" выставила счет украинскому "Нафтогазу" за невыбранное голубое топливо по системе "бери или плати"..»

сегодня, 18:00
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты

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сегодня, 17:14
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