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США готовят экономическую блокаду России

28 февраля 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24

США готовят экономическую блокаду России
США готовят экономическую блокаду России
Русофобы в конгрессе США пытаются организовать нечто вроде экономической блокады России. На Капитолийском холме хотят протащить законопроект, который не позволит президенту США Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, заявил представитель российского МИДа.
Российское внешнеполитическое ведомство не склонно
драматизировать ситуацию в отношении США. Дипломаты понимают, что Дональду Трампу
и его команде необходимо время, чтобы отладить работу и уточнить приоритеты. Тем
не менее опасения вызывает то, что недоброжелатели хотят уничтожить малейшие
проявления позитива в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИД
России Сергей Рябков."Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил
стараются растоптать любые ростки позитива. В январе текущего года ими внесен
законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими
распоряжениями, – чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того,
предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом
заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто
вроде экономической блокады России", – цитирует выступление Рябкова в
Госдуме РИА Новости. Замминистра отметил, что пока эта затея "варится в
аппаратах профильных комитетов конгресса". Однако нельзя исключать возможность, что такой закон будет принят: с учетом доминирующих на Капитолии
антироссийских настроений американские законодатели способны преодолеть
гипотетическое президентское вето, добавил замглавы МИДа. По словам Рябкова, все
сигналы, приходящие из Вашингтона, в Москве внимательно анализируют, фиксируют
и учитывают. А судить будут исключительно по делам.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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