США готовят экономическую блокаду России

28 февраля 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24



США готовят экономическую блокаду России

Русофобы в конгрессе США пытаются организовать нечто вроде экономической блокады России. На Капитолийском холме хотят протащить законопроект, который не позволит президенту США Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, заявил представитель российского МИДа.Российское внешнеполитическое ведомство не склоннодраматизировать ситуацию в отношении США. Дипломаты понимают, что Дональду Трампуи его команде необходимо время, чтобы отладить работу и уточнить приоритеты. Темне менее опасения вызывает то, что недоброжелатели хотят уничтожить малейшиепроявления позитива в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИДРоссии Сергей Рябков."Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех силстараются растоптать любые ростки позитива. В январе текущего года ими внесензаконопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскимираспоряжениями, – чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того,предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажомзаставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечтовроде экономической блокады России", – цитирует выступление Рябкова вГосдуме РИА Новости. Замминистра отметил, что пока эта затея "варится ваппаратах профильных комитетов конгресса". Однако нельзя исключать возможность, что такой закон будет принят: с учетом доминирующих на Капитолииантироссийских настроений американские законодатели способны преодолетьгипотетическое президентское вето, добавил замглавы МИДа. По словам Рябкова, всесигналы, приходящие из Вашингтона, в Москве внимательно анализируют, фиксируюти учитывают. А судить будут исключительно по делам.

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