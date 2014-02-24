|28 февраля, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
США готовят экономическую блокаду России
28 февраля 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24
Российское внешнеполитическое ведомство не склонно
драматизировать ситуацию в отношении США. Дипломаты понимают, что Дональду Трампу
и его команде необходимо время, чтобы отладить работу и уточнить приоритеты. Тем
не менее опасения вызывает то, что недоброжелатели хотят уничтожить малейшие
проявления позитива в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИД
России Сергей Рябков."Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил
стараются растоптать любые ростки позитива. В январе текущего года ими внесен
законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими
распоряжениями, – чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того,
предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом
заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто
вроде экономической блокады России", – цитирует выступление Рябкова в
Госдуме РИА Новости. Замминистра отметил, что пока эта затея "варится в
аппаратах профильных комитетов конгресса". Однако нельзя исключать возможность, что такой закон будет принят: с учетом доминирующих на Капитолии
антироссийских настроений американские законодатели способны преодолеть
гипотетическое президентское вето, добавил замглавы МИДа. По словам Рябкова, все
сигналы, приходящие из Вашингтона, в Москве внимательно анализируют, фиксируют
и учитывают. А судить будут исключительно по делам.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.