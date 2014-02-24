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США изменили порядок выдачи виз россиянам

30 января 2017, понедельник, 17:58 – ИА СОЧИ-24


Посольство США в России изменило порядок выдачи виз гражданам нашей страны. Дипломаты были вынуждены пойти на этот шаг после очередного указа Дональда Трампа.Президент США постановил отменить программу повторной выдачи виз. Теперь россияне будут вынуждены проходить собеседование в посольстве даже в том случае, если предыдущее разрешение на въезд истекло менее 48 месяцев назад, передает телеканал "Дождь".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

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