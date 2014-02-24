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США нацелились на российскую нефть
11 января 2017, среда, 11:15 – ИА СОЧИ-24
Подготовленный сенаторами документ предусматривает санкции
против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добывающую
отрасль более 20 миллионов долларов. Кроме того, санкции грозят и инвесторам,
которые вложат более 5 миллионов в течение года в строительство трубопроводов
или более миллиона долларов – в гражданские ядерные объекты. Примечательно, что
это должно касаться не только граждан США, но и представителей любой другой
страны.Подразумевается, что президент США сможет вводить запреты на
помощь со стороны американского экспортно-импортного банка, на экспорт и займы
от финансовых институтов Соединенных Штатов и международных финансовых
институтов, запрет на работу от имени американского правительства, на
госпоставки. Также возможен запрет на любые банковские транзакции, запрет на
сделки с имуществом в юрисдикции США, запрет на инвестиции в
компании-нарушители, передает "Интерфакс".По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также
попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей
российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и
компаний. Документ приобретет силу закона, если будет принят обеими палатами конгресса
и подписан президентом.Сенаторы не исключают самостоятельной активности конгресса в
случае, если президент откажется прибегать к предложенным мерам. Если законопроект будет принят, то это
серьезно затруднит отмену некоторых указов Обамы о санкциях против России
избранным президентом. Более того, документ отдельно предусматривает выделение
25 миллионов долларов на разъяснительную работу о "российской агрессии". В документе говорится, что санкции должны коснуться физических лиц, которых сенат считает ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.
Ранее сообщалось, что документ стал ответом конгресса на
якобы имевшие место хакерские атаки России на США, которые должны были повлиять
на исход президентских выборов. В Белом доме от комментариев по поводу законопроекта
пока воздерживаются.
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