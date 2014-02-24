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США нанесли неожиданный удар по Порошенко

3 марта 2017, пятница, 09:16 – ИА СОЧИ-24

США нанесли неожиданный удар по Порошенко
США нанесли неожиданный удар по Порошенко
Конгресс США нанес неожиданный удар по Петру Порошенко. Вашингтон решил резко сократить финансирование военных нужд президенту Украины, начавшему было с новой силой бомбить Донбасс.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты конгресса США по ассигнованиям, Украине предлагают выделить 150 миллионов долларов на помощь армии. В 2016 году сумма была вдвое больше и составляла 350 миллионов долларов. Отмечается, что деньги могут быть потрачены на обучение, экипировку, разведку, логистику и снабжение военных летальным вооружением. Однако Киеву не удастся приобрести переносные зенитные комплексы. Средства могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года.
Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен палатой представителей и утвержден президентом США. Напомним, что на востоке Украины обострился военный конфликт. Фактически войска пошли в наступление на ополченцев в контролируемой Киевом Авдеевке, на улицах появились танки и другая тяжелая техника. Под ударом оказалось мирное население многотысячного города. Эти события серьезно пошатнули позиции главы государства Петра Порошенко не только в глазах украинского народа, но и всего мира. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций...»

сегодня, 13:15
Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты...»

сегодня, 13:14
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»

сегодня, 13:00
Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

сегодня, 12:45
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»

сегодня, 12:44
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

сегодня, 12:44
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»
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