Конгресс США нанес неожиданный удар по Петру Порошенко. Вашингтон решил резко сократить финансирование военных нужд президенту Украины, начавшему было с новой силой бомбить Донбасс. Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты конгресса США по ассигнованиям, Украине предлагают выделить 150 миллионов долларов на помощь армии. В 2016 году сумма была вдвое больше и составляла 350 миллионов долларов. Отмечается, что деньги могут быть потрачены на обучение, экипировку, разведку, логистику и снабжение военных летальным вооружением. Однако Киеву не удастся приобрести переносные зенитные комплексы. Средства могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен палатой представителей и утвержден президентом США. Напомним, что на востоке Украины обострился военный конфликт. Фактически войска пошли в наступление на ополченцев в контролируемой Киевом Авдеевке, на улицах появились танки и другая тяжелая техника. Под ударом оказалось мирное население многотысячного города. Эти события серьезно пошатнули позиции главы государства Петра Порошенко не только в глазах украинского народа, но и всего мира.
Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»
Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»
Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»
Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»
Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»
Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»