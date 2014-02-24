США нашли фото со "страшным секретом" Путина

5 апреля 2017, среда, 11:44 – СОЧИ-24



США нашли фото со "страшным секретом" Путина

Сенат США на слушаниях рассматривал фотографию Владимира Путина. Изображение российского президента в компании с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, по утверждению оратора – рассекреченный материал, добытый американскими спецслужбами.Американский политик Джин Шахин сделала далеко идущиевыводы на основе снимка Владимира Путина и Маргариты Симоньян. Ее рассказ,несомненно, заинтриговал слушателей."Фотография была взята из рассекреченного докладаразведки США. На ней главный редактор RT и бывшая участница кампании ПутинаМаргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Этоинтересно", – сообщила коллегам сенатор. Она назвала снимок наглядной иллюстрацией того, что на самом деле происходит с телеканалом. "Кремль сам выбираетсотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковыеновости", – вынесла вердикт Шахин.Коллеги, несмотря на высокое положение в обществе, видимо, не имеют доступа в интернет или не умеют им пользоваться.Иначе как объяснить, что никто не сказал: мол, фотография всвободном доступе –смотри сколько хочешь, и снято это было на десятилетии RT. Но американские сенаторы – они же как дети,доверчивые. Хотя, может, и саму Шахин коварные спецслужбы обманули.В Вашингтоне о телеканале RT уже много чего рассказали. Например, вице-председателькомитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что Россия пыталась "вмешаться в демократический процесс страны" и дляэтих целей использовала "дезинформационную кампанию в социальных сетях".По словам Уорнера, речь идет о распространении фейковых новостей включевых американских штатах, среди которых Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Ана слушаниях о "влиянии России напрезидентские выборы в Соединенных Штатах" доктор Томас Рид сообщил овозможном отзыве лицензии у RT.Маргарите Симоньян пришлось прокомментировать эти высказывания. "В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоемподрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, чтоудивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствиеверы в осознанный выбор своего народа", – заявила главред RT.

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