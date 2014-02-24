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США нашли фото со "страшным секретом" Путина
5 апреля 2017, среда, 11:44 – СОЧИ-24
Американский политик Джин Шахин сделала далеко идущие
выводы на основе снимка Владимира Путина и Маргариты Симоньян. Ее рассказ,
несомненно, заинтриговал слушателей.
"Фотография была взята из рассекреченного доклада
разведки США. На ней главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина
Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это
интересно", – сообщила коллегам сенатор. Она назвала снимок наглядной иллюстрацией того, что на самом деле происходит с телеканалом. "Кремль сам выбирает
сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые
новости", – вынесла вердикт Шахин.
Коллеги, несмотря на высокое положение в обществе, видимо, не имеют доступа в интернет или не умеют им пользоваться.
Иначе как объяснить, что никто не сказал: мол, фотография в
свободном доступе –
смотри сколько хочешь, и снято это было на десятилетии RT. Но американские сенаторы – они же как дети,
доверчивые. Хотя, может, и саму Шахин коварные спецслужбы обманули.
В Вашингтоне о телеканале RT уже много чего рассказали. Например, вице-председатель
комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что Россия пыталась "вмешаться в демократический процесс страны" и для
этих целей использовала "дезинформационную кампанию в социальных сетях".
По словам Уорнера, речь идет о распространении фейковых новостей в
ключевых американских штатах, среди которых Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. А
на слушаниях о "влиянии России на
президентские выборы в Соединенных Штатах" доктор Томас Рид сообщил о
возможном отзыве лицензии у RT.
Маргарите Симоньян пришлось прокомментировать эти высказывания. "В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем
подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что
удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие
веры в осознанный выбор своего народа", – заявила главред RT.
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