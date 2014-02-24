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США перекрыли поток денег для Порошенко

3 февраля 2017, пятница, 19:31 – ИА СОЧИ-24

США перекрыли поток денег для Порошенко
США перекрыли поток денег для Порошенко
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о финансовой поддержке со стороны других государств и некоторых международных организаций, которую ожидают получить в этом году в Киеве. Как признались в главном монетарном учреждении страны, на ранее ожидаемую помощь от США Украине надеяться в этом году не стоит.
Как говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка Украины, получения одного миллиарда долларов от размещения еврооблигаций под госгарантии Соединенных Штатов в этом году не ожидается. Кроме этого, с большой долей вероятности уменьшится сумма выделенных Киеву средств от Международного валютного фонда (МВФ). Более того, если раньше в финансовой организации "без вопросов" выдавали деньги на поддержку режима Порошенко, то в этот раз Украина может и вовсе остаться без этих средств. Если же режим Порошенко все-таки сможет выбить очередной кредит у МВФ, то он составит порядка 4,6 миллиарда долларов. В любом случае это меньше ранее планировавшихся 5,4 миллиарда. Кроме того, в Киеве ожидают более миллиарда долларов от Евросоюза, а также порядка 300 тысяч долларов от неназванных источников, именуемых в отчете как "другие". При этом стоит отметить, ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп готовит масштабную проверку всех выделенных режиму Порошенко средств за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, результаты проверки могут оказаться совсем неприятными для Киева, прежде всего для главы украинского государства. Все дело, считают аналитики, в плохой организации власти и чиновничьего аппарата в стране, а также тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению. "В случае, если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя при этом, что Трамп может потребовать от Порошенко возврата ранее выделенных Вашингтоном Киеву средств.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

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