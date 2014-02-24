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США подготовились к похоронам Клинтон

30 марта 2017, четверг, 14:13 – СОЧИ-24

США подготовились к похоронам Клинтон
США подготовились к похоронам Клинтон
Госдепартамент США готовился к похоронам Хиллари Клинтон в 2010 году. Об этом свидетельствует служебная переписка ведомства, попавшая в сеть из-за небрежности самой госпожи госсекретаря.
Подготовку к похоронам поручили помощнице занимавшей в то
время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон – Хуме Абедин. Тайны
внешнеполитического ведомства стали явными благодаря правительственной
контрольной группе Judicial Watch, которая обнародовала 29 марта более тысячи
страниц документов госдепа.
В многостраничных файлах переписки обнаружилось и письмо,
направленное Хуме Абедин начальников протокола государственного департамента
США Каприсией Маршалл. Датировано послание 23 февраля 2010 года.
В письме Маршалл сообщала, что ее буквально завалили
просьбами подготовить похороны для Клинтонов. Незадолго перед этим Билл Клинтон
попал в больницу с жалобами на боли в груди, экс-президента прооперировали.
"Все необходимо спланировать, пока они с нами", – писала Маршалл в
письме, адресованном Абедин.
Как писали Dni.Ru, Хума стала ближайшим
помощником, тенью и наперсницей Клинтон в весьма юном возрасте. "Без нее
Хиллари даже за порог не ступит", – вспоминала консультантка Клинтон Мэнди
Грюнвальд. Взломанная переписка Хиллари показала, что отношения между
блондинкой и брюнеткой были далеки от платонических.
В 2012-м группа конгрессменов-республиканцев выяснила, что
трое ближайших родственников Хумы Абедин – мать, брат и покойный отец –
состояли в запрещенной во многих странах экстремистской организации
"Братья-мусульмане". Газета Washington Post назвала эти обвинения
"бредом параноика", скандал замяли. Однако аналитики не исключают,
что Хума действительно обеспечивала связь между тогдашним главой госдепа и
ближневосточными радикалами. Все эти подробности всплыли во время президентской
кампании Клинтон, когда была опубликована служебная переписка, которую
экс-госсекретарь хранила на домашнем компьютере.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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