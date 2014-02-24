США подготовились к похоронам Клинтон

30 марта 2017, четверг, 14:13 – СОЧИ-24



США подготовились к похоронам Клинтон

Госдепартамент США готовился к похоронам Хиллари Клинтон в 2010 году. Об этом свидетельствует служебная переписка ведомства, попавшая в сеть из-за небрежности самой госпожи госсекретаря.Подготовку к похоронам поручили помощнице занимавшей в товремя пост госсекретаря США Хиллари Клинтон – Хуме Абедин. Тайнывнешнеполитического ведомства стали явными благодаря правительственнойконтрольной группе Judicial Watch, которая обнародовала 29 марта более тысячистраниц документов госдепа.В многостраничных файлах переписки обнаружилось и письмо,направленное Хуме Абедин начальников протокола государственного департаментаСША Каприсией Маршалл. Датировано послание 23 февраля 2010 года.В письме Маршалл сообщала, что ее буквально завалилипросьбами подготовить похороны для Клинтонов. Незадолго перед этим Билл Клинтонпопал в больницу с жалобами на боли в груди, экс-президента прооперировали."Все необходимо спланировать, пока они с нами", – писала Маршалл вписьме, адресованном Абедин.Как писали Dni.Ru, Хума стала ближайшимпомощником, тенью и наперсницей Клинтон в весьма юном возрасте. "Без нееХиллари даже за порог не ступит", – вспоминала консультантка Клинтон МэндиГрюнвальд. Взломанная переписка Хиллари показала, что отношения междублондинкой и брюнеткой были далеки от платонических.В 2012-м группа конгрессменов-республиканцев выяснила, чтотрое ближайших родственников Хумы Абедин – мать, брат и покойный отец –состояли в запрещенной во многих странах экстремистской организации"Братья-мусульмане". Газета Washington Post назвала эти обвинения"бредом параноика", скандал замяли. Однако аналитики не исключают,что Хума действительно обеспечивала связь между тогдашним главой госдепа иближневосточными радикалами. Все эти подробности всплыли во время президентскойкампании Клинтон, когда была опубликована служебная переписка, которуюэкс-госсекретарь хранила на домашнем компьютере.

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