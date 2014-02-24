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США потратили миллионы на любовь российских геев

9 марта 2017, четверг, 11:30 – ИА СОЧИ-24

США потратили миллионы на любовь российских геев
США потратили миллионы на любовь российских геев
Миллионы долларов направляют США через "благотворительные" фонды на противодействие закону о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Это делается совершенно открыто: цифры содержатся в отчете организации "Российский фонд свободы". Эксперты при этом сомневаются, что финансы идут только на борьбу за права представителей ЛГБТ-сообщества.
Более 50 грантов общим размером в два миллиона
долларов выделила в 2016 году американская благотворительная организация под
названием "Российский фонд свободы". Как утверждают ее представители в
своем отчете, деньги пошли на поддержку активистов, политиков, юристов и
журналистов, которые должны были изменить общественное мнение в России касательно
ЛГБТ. Заявленные методы – пропаганда и культурные мероприятия.В частности, в
документе указано, что на борьбу с законом "О запрете пропаганды
гомосексуализма в России" было потрачено около 200 тысяч. "Гранты предназначены для противодействия заявлениям
госчиновников, поддержавших так называемый закон о пропаганде, а также религиозных
лидеров и работников СМИ, выступающих против ЛГБТ", – говорится в отчете.Источники финансирования представителей
ЛГБТ-движения не раскрываются, как утверждают в фонде, это анонимные "меценаты".
За прошлый год они собрали для своих "братьев по разуму" около 1,2
миллиона долларов. Известен лишь один крупный спонсор – американский фонд Arcus Foundation. Как
сообщалось, он выделяет материальную помощь активистам, которые
принимают участие в митингах против президента Дональда Трампа – в частности, в
"Марше женщин". А ЛГБТ-организациям в России фонд выделил 900 тысяч.Политологи считают, что реальные цели фондов
далеки от заявленных. Скорее всего, ЛГБТ-сообщество просто используют, пытаясь
"раскачать" российское общество, заявил декан факультета политологии
Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. "США
ведут подрывную деятельность, прикрываясь заботой о гомосексуалистах. На самом
деле они стремятся расколоть российское общество, подменив мировоззрение
граждан", – цитирует Шатилова RT.Однако едва ли им это удастся. Как подчеркивает политолог
Николай Шлямин, российское общество, в отличие от американского, более
консервативно. "Американцы пытаются перенести свою модель поведения на
российское общество – но забывают о том, что мы по-иному воспринимаем моральные
ценности. Пока они не придумают, как вписать идею однополых связей в русский
менталитет, никакие деньги не помогут", – сказал эксперт.Кроме того, Шлямин предполагает, что по меньшей мере половину
перечисленных российским НКО средств присвоили себе руководители, которые вовсе
не намерены претворять в жизнь цели американских коллег. "50% денег уходит
в карманы руководства подобных фондов по распространению демократии. Обычно ими
управляют люди предприимчивые. Они могут отправлять отчеты и зарабатывать еще
больше денег, а добиваться результата вовсе не обязательно", – считает
эксперт.Президент России подписал изменения в закон "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в 2013 году.
Нарушителям грозит штраф – до пяти тысяч рублей для физических лиц и до миллиона
рублей для юридических.Названия НКО, получающих гранты, в отчете фонда не
упоминаются. В России действуют несколько "ЛГБТ-ориентированных"
некоммерческих организаций. Это, к примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, кинофестиваль "Бок о бок",
региональная инициативная группа "Максимум".Около месяца назад сообщалось, что Соединенные Штаты озаботились положением женщин и геев в Ираке. Госдепартамент выделил три миллиона долларов на то, чтобы обучить иракских женщин основам феминизма, а иракских журналистов – как правильно писать о секс-меньшинствах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
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сегодня, 13:58
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