США потратили миллионы на любовь российских геев

9 марта 2017, четверг, 11:30 – ИА СОЧИ-24



США потратили миллионы на любовь российских геев

Миллионы долларов направляют США через "благотворительные" фонды на противодействие закону о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Это делается совершенно открыто: цифры содержатся в отчете организации "Российский фонд свободы". Эксперты при этом сомневаются, что финансы идут только на борьбу за права представителей ЛГБТ-сообщества.Более 50 грантов общим размером в два миллионадолларов выделила в 2016 году американская благотворительная организация подназванием "Российский фонд свободы". Как утверждают ее представители всвоем отчете, деньги пошли на поддержку активистов, политиков, юристов ижурналистов, которые должны были изменить общественное мнение в России касательноЛГБТ. Заявленные методы – пропаганда и культурные мероприятия.В частности, вдокументе указано, что на борьбу с законом "О запрете пропагандыгомосексуализма в России" было потрачено около 200 тысяч. "Гранты предназначены для противодействия заявлениямгосчиновников, поддержавших так называемый закон о пропаганде, а также религиозныхлидеров и работников СМИ, выступающих против ЛГБТ", – говорится в отчете.Источники финансирования представителейЛГБТ-движения не раскрываются, как утверждают в фонде, это анонимные "меценаты".За прошлый год они собрали для своих "братьев по разуму" около 1,2миллиона долларов. Известен лишь один крупный спонсор – американский фонд Arcus Foundation. Каксообщалось, он выделяет материальную помощь активистам, которыепринимают участие в митингах против президента Дональда Трампа – в частности, в"Марше женщин". А ЛГБТ-организациям в России фонд выделил 900 тысяч.Политологи считают, что реальные цели фондовдалеки от заявленных. Скорее всего, ЛГБТ-сообщество просто используют, пытаясь"раскачать" российское общество, заявил декан факультета политологииФинансового университета при правительстве России Александр Шатилов. "СШАведут подрывную деятельность, прикрываясь заботой о гомосексуалистах. На самомделе они стремятся расколоть российское общество, подменив мировоззрениеграждан", – цитирует Шатилова RT.Однако едва ли им это удастся. Как подчеркивает политологНиколай Шлямин, российское общество, в отличие от американского, болееконсервативно. "Американцы пытаются перенести свою модель поведения нароссийское общество – но забывают о том, что мы по-иному воспринимаем моральныеценности. Пока они не придумают, как вписать идею однополых связей в русскийменталитет, никакие деньги не помогут", – сказал эксперт.Кроме того, Шлямин предполагает, что по меньшей мере половинуперечисленных российским НКО средств присвоили себе руководители, которые вовсене намерены претворять в жизнь цели американских коллег. "50% денег уходитв карманы руководства подобных фондов по распространению демократии. Обычно имиуправляют люди предприимчивые. Они могут отправлять отчеты и зарабатывать ещебольше денег, а добиваться результата вовсе не обязательно", – считаетэксперт.Президент России подписал изменения в закон "О защитедетей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в 2013 году.Нарушителям грозит штраф – до пяти тысяч рублей для физических лиц и до миллионарублей для юридических.Названия НКО, получающих гранты, в отчете фонда неупоминаются. В России действуют несколько "ЛГБТ-ориентированных"некоммерческих организаций. Это, к примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, кинофестиваль "Бок о бок",региональная инициативная группа "Максимум".Около месяца назад сообщалось, что Соединенные Штаты озаботились положением женщин и геев в Ираке. Госдепартамент выделил три миллиона долларов на то, чтобы обучить иракских женщин основам феминизма, а иракских журналистов – как правильно писать о секс-меньшинствах.

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