США прозрели после встречи с Асадом

26 января 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24



США прозрели после встречи с Асадом

Даже последовательные сторонники свержения государственной власти в Сирии начинают отказываться от своих позиций после детального изучения ситуации в регионе. В частности, мнение члена палаты представителей США от Гавайев Тулси Габбард изменила встреча с законным президентом страны Башаром Асадом.Тулси Габбард призналась, что во время четырехдневного пребывания в Сирии не планировала встречаться с президентом страны Башаром Асадом, но решила не отказываться, когда представилась возможность. "Я посчитала, если уж мы заявляем, что страдания сирийцев нам небезразличны, то должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это нужно, чтобы достичь мира. И именно об этом мы говорили", – цитирует ТАСС члена палаты представителей конгресса.Американские политики сохраняли удивительное единодушие в отношении будущего сирийской власти, однако ситуация начала меняться. Если раньше Вашингтон прилагал все усилия, чтобы заставить Асада покинуть пост главы государства, то теперь готов к диалогу и поиску компромиссов."Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", – подчеркнула Габбард. Она намерена добиваться окончания вооруженного конфликта, бушующего на сирийской земле. Однако решать, что будет со страной дальше, должны сами сирийцы, уверена политик. "Когда я ходила по улицам Дамаска и Алеппо, люди радовались тому, что видят американского гражданина. Но они спрашивали, почему США и их союзники предоставляют поддержку и оружие террористическим группировкам", – рассказала она.Напомним, что Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в Сирии. Вашингтон делегацию на эти переговоры не отправлял. Считается, что Дональд Трамп пока не определился с позицией по сирийскому вопросу. По данным американских СМИ, Тулси Габбард входила в число претендентов на пост госсекретаря. Это указывает на отсутствие серьезных противоречий между ней и командой 45-го президента США.

СОЧИ 24