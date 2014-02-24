США расширили санкции против России

Власти Соединенных штатов расширили список российских компаний, которые попадают под действие ограничительных мер. В перечень были добавлены 23 наименования. "Организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики", – приводит газета "Известия" текст сообщения управления по промышленности и безопасности министерства торговли США.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»