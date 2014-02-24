США ставят Кличко президентом Украины

17 января 2017, вторник, 12:15 – ИА СОЧИ-24



США ставят Кличко президентом Украины

Деятельность Петра Порошенко в должности президента Украины больше не устраивает США. Сменить его на высшем государственном посту может нынешний мэр Киева Виталий Кличко.Сведениями, полученными из "абсолютно компетентныхисточников", поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. По его данным,в США недовольны работой Петра Алексеевича."Из абсолютно компетентных источников мне известно, чтов Соединенных Штатах идут переговоры о том, на кого поставить после ПетраПорошенко", – заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина". "Американцы недовольны тем, как проходят реформы,вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годамипробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира,который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжаетсякоррупция, то есть под громкие заявления о е-декларировании коррупция растет.Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданнойкоррупцией в Украине", – заявил журналист.Как сообщил Гордон, один из кандидатов на пост главы государства – лидер группы "ОкеанЕльзи" Святослав Вакарчук. Пословам журналиста, музыканта даже "провели через обучение в Йельскомуниверситете" (в 2015 году Вакарчук былучастником стипендиальной программы Yale World Fellow). Гордон отметил,что музыканта "натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались". С точки зрения Вашингтона, более подходят нароль лидера Украины Виталий Кличко либо экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.Есть и другие кандидатуры, однако "засвечивать" их журналист непожелал. Напомним, на днях Украину посетил действующий вице-президентСША Джо Байден. После государственного переворота в Киеве Байден курировал вадминистрации Обамы украинское направление. Его даже в шутку прозвали "генерал-губернаторомУкраины". Однажды Байден даже пошутил, что общается с президентом УкраиныПетром Порошенко чаще, чем с собственной женой. А во время последнего визитавице-президент США отметился неожиданным сравнением, поставив в один ряд полетыастронавтов на Луну и "становление украинской демократии".

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