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США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа

17 января 2017, вторник, 09:29 – ИА СОЧИ-24

США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у западных СМИ началась истерика из-за противоречивой позиции избранного президента США Дональда Трампа. Американский телеканал CNN припомнил бизнесмену его высказывания о России до вступления в президентскую гонку – тогда он признал Кремль "проблемой номер один".
"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всем", – написала в своем Facebook Мария Захарова.
Речь идет об анализе риторики Дональда Трампа в серии его давних интервью. CNN отмечает, что в марте 2014 года бизнесмен поддержал экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни, считавшего Россию геополитическим врагом номер один.
В интервью Fox News Трамп заявил, что Ромни был прав. "Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как она контролирует ситуацию в Сирии, как она выкинула нас отовсюду", – пояснил миллиардер.Незадолго до этого в эфире NBC он призвал администрацию США ввести санкции против России и "продемонстрировать силу". Тогда же предприниматель отметил, что президент России Владимир Путин "перехитрил" главу США Барака Обаму.С аналогичным заявлением он выступил в другом интервью Fox News. "Мы многое можем сделать в отношении российской экономики, если захотим. Россия не сильна в экономическом плане", – выразил уверенность Трамп. Журналисты американского телеканала пришли к выводу, что антироссийская риторика 2014 года контрастирует с его высказываниями в статусе избранного президента США. Напомним, что в интервью изданиям Times и Bild Трамп сообщил о возможном заключении "хороших сделок" с Россией, в частности по вопросу о сокращении ядерного вооружения.По словам советника политика Энтони Скарамуччи, ограничительные меры не имеют смысла, так как россияне еще сильнее "сплотились вокруг своего президента". "Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить", – цитирует его ТАСС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:28
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На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв..»

сегодня, 13:16
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сегодня, 12:58
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Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»

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