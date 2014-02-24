США ввели войска на Украину

22 марта 2017, среда, 11:28 – ИА СОЧИ-24



США ввели войска на Украину

Американские военные разворачивают свои части на Украине. Новость появилась на официальном сайте армии США, но ее быстро удалили.45-я пехотнаябригадная боевая группа готовится к развертыванию на Украине – информировал читателейофициальный сайт американских военных army.mil. Однако ссылку на страницубыстро удалили, сообщив об ошибке, допущенной нерадивым сотрудником.Thunderbird ("Буревестник") – второе название 45-й пехотной бригадной боевой группы – сформирована из частей Национальной гвардии штата Оклахома. Опыт у "буревестников"немалый: они занимались обучением военных в Афганистане, выполняли боевыезадачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.Официальные представители армии США принесли публичныеизвинения по поводу информации на сайте. Они объяснили, что пост появился поошибке. По их словам, запись опубликовал один из сотрудников, который перепуталофициальный аккаунт со своей личной страницей.Тем не менее опровергать информацию в штабе не стали. Темболее, что еще в январе 2017-го на том же ресурсе появилось сообщение о прибытии первой группы "буревестников" наЯворивский полигон во Львовской области Украины. Тогда сообщалось, что идет подготовкак развертыванию группы и о "предмобилизационных учениях" Национальнойгвардии Оклахомы.Нынешняя ошибка – не первая совершенная американскими военными интернет-специалистами.Осенью прошлого года в официальном Twitter аккаунте армия США назвала кандидатав президенты республиканца Дональда Трампа лжецом. "Трамп врет каждые три минуты 15 секунд", – написал кто-то из военных. Запись быстро удалили, но вархивах "интернетов" память осталась.

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