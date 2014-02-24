США замалчивают причину смерти Чуркина

10 марта 2017, пятница, 21:59 – ИА СОЧИ-24



США замалчивают причину смерти Чуркина

В Нью-Йорке отказались обнародовать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом города.Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародоватьпричину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.Об этом говорит в Twitterжурналист ABC News Дэн Линден.Сообщается, что этоделается в целях соблюдения международного права и протокола. "Как указано в формальных запросахГосдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после егосмерти", – гласит заявление офиса судмедэксперта.В свою очередь в российском постпредстве считают. что решение судмедэксперта Нью-Йорка соответствует принципам дипломатического иммунитета. "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", – цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии. Напомним, российский дипломат Виталий Чуркин, 11 лет занимавшийдолжность постпреда России при ООН, скончался 20февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщилив российском МИД, Чуркин умер на рабочем месте.По данным СМИ, он почувствовал себя плохо утром из-за"проблем с сердцем". Его в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, носпасти дипломату жизнь врачам не удалось.Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище. Причинасмерти выдающегося дипломата официально не называлась. В конце февраля СМИ сообщали о том, что точная причинасмерти Чуркина будет установлена через несколько недель, после проведения гистологических и токсикологических анализов. В МИД России выражали надежду, что американскаясторона будет уведомлять Москву о результатах экспертиз.

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