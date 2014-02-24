США заминируют Европу от танковых прорывов

Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые дислоцированы в Европе. Систему дистанционного минирования "Вулкан" можно с полным основанием считать детищем холодной войны. Она разрабатывалась и ставилась на вооружение в то время, когда военные чиновники всерьез ждали широкомасштабного наступления противника при помощи тяжелой техники. При этом система способна устанавливать не только противотанковые, но и противопехотные мины.Однако с наступлением XXI века "Вулканы" отправились на военные склады армии США – аналитики перестали ждать танковых прорывов, а противопехотные мины попали под запрет Оттавского договора 1997 года. Однако новая военная стратегия американской армии подразумевает возвращение этих систем в строй. При этом на вооружение, как ожидается, они встанут главным образом в частях, дислоцированных в Европе."Система минирования "Вулкан" быстро превращается в критически важный компонент комплекса средств формирования поля боя", – уверен официальный представитель командования боевой подготовки майор Томас Кемпбелл. Минные поля, согласно новым расчетам специалистов, должны не преграждать путь армии противника, а делить ее на отдельные части или заводить в те районы, где по ним будет нанесен массированный удар с воздуха.Впрочем, российские эксперты сомневаются в эффективности применения подобной тактики против достаточно оснащенного противника. "Проходы в таком поле проделываются практически без задержки, ведь это установка мин внаброс – на поверхность земли", – цитирует газета "Известия" главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского. В частности, в России с этой задачей справится боевая машина разграждения и разминирования БМР-3МА.Система "Вулкан" представляет собой набор из кассет, в каждой из которых по шесть мин. Минные распределители (по 160 штук) можно установить на вертолет или грузовик и уже с них осуществлять минирование. Американское командование планирует модернизировать систему, чтобы она была совместима с современной техникой НАТО и соответствовала Конвенции о запрете противопехотных мин.
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У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»