Стали известны самые пьющие регионы России

24 марта 2017, пятница, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Стали известны самые пьющие регионы России

В Совете Федерации в пятницу, 24 марта, представили "Рейтинг трезвости". Как оказалось, антилидерами списка стали Магаданская область и Чукотский автономный округ.Кроме того, одним из наиболее пьющих регионов оказалась Республика Коми. При этом меньше всего алкоголя употребляют в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Что касается Москвы, то она оказалась в середине рейтинга. При составлении списка учитывались, в частности, такие параметры, как количество проданного в регионе алкоголя, число летальных случаев употребления спиртных напитков, а также статистика преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения.При этом, в соответствии с прошлогодним рейтингом, самыми трезвыми регионами также признавались республики Северного Кавказа – Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самой же пьющей частью России оказалась Магаданская область. В ответ на это тамошние власти заявили, что при составлении рейтинга был использован неверный показатель. Стоит отметить, что согласно опубликованным в январе данным Роспотребнадзора, россияне стали употреблять гораздо меньше алкоголя по сравнению с 2009 годом. Исходя из этих данных, в последнее время на одного россиянина приходится в среднем около 10 литров спиртного в год, тогда как еще несколько лет назад этот показатель составлял 15 литров. Напомним, ранее ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) провели исследование и выявили причину алкоголизма. Оказалось, что заболевание обусловлено сбоем в выработке гормона радости – дофамина.

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