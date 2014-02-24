Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
16 января 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс". Была проведена эвакуация, на поверхность вывели порядка 300 человек. В настоящий момент, отметил представитель экстренных служб города, ожидается прибытие саперов.
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