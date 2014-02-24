Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

5 апреля 2017, среда, 12:45 – СОЧИ-24



Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети.Старушкарешила показать своему мужу фокус. Положив монетку под бутылку с водой, она пообещала,что та окажется внутри после того, как она произнесет волшебные слова. Произведянеобходимые "магические" манипуляции, женщина предложила мужу посмотреть сквозьгорлышко, что произошло с монеткой.Дальшепроизошло то, ради чего и существует этот фокус – ничего не подозревающему старичку,наклонившемуся к бутылке, "юмористка" выплескивает воду в лицо. После этого женщиназаразительно хохочет, тем самым развеселив и свою "жертву".

СОЧИ 24