Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
5 апреля 2017, среда, 12:45 – СОЧИ-24
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети. Старушка решила показать своему мужу фокус. Положив монетку под бутылку с водой, она пообещала, что та окажется внутри после того, как она произнесет волшебные слова. Произведя необходимые "магические" манипуляции, женщина предложила мужу посмотреть сквозь горлышко, что произошло с монеткой. Дальше произошло то, ради чего и существует этот фокус – ничего не подозревающему старичку, наклонившемуся к бутылке, "юмористка" выплескивает воду в лицо. После этого женщина заразительно хохочет, тем самым развеселив и свою "жертву".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»