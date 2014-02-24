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Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

5 апреля 2017, среда, 12:45 – СОЧИ-24

Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети.
Старушка
решила показать своему мужу фокус. Положив монетку под бутылку с водой, она пообещала,
что та окажется внутри после того, как она произнесет волшебные слова. Произведя
необходимые "магические" манипуляции, женщина предложила мужу посмотреть сквозь
горлышко, что произошло с монеткой.
Дальше
произошло то, ради чего и существует этот фокус – ничего не подозревающему старичку,
наклонившемуся к бутылке, "юмористка" выплескивает воду в лицо. После этого женщина
заразительно хохочет, тем самым развеселив и свою "жертву".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

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