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Старушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы
5 апреля 2017, среда, 12:30 – СОЧИ-24
Инцидент произошел на мосту Богдана Хмельницкого. В
настоящее время личность женщины, оставившей оружие, устанавливают сотрудники
полиции, передает "Газета.ру".Прибывшие на место ЧП правоохранители подтвердили, что в
футляре находится предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с
маркировкой ОАО "НПО "ИЖМАШ". По данным анонимного источника в полиции, у
изъятого предмета залит ствол и спилен поршень. Как рассказал сотрудник частного охранного предприятия, во
время обхода моста к нему обратилась неизвестная пожилая женщина в темной
одежде и светлой шапке. По словам мужчины, незнакомка передала ему футляр с
предметом, похожим на автомат Калашникова, а затем скрылась в неизвестном
направлении.Полиция проводит проверку по факту случившегося. Все
обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в конце марта на станции московского метро "Шаболовская" задержали пассажира с оружием времен Великой Отечественной войны. Мужчину попросили подработать курьером, он даже не знал о содержимом груза. Задержанный перевозил части для автоматического оружия: приклад, спусковую скобу, барабанный магазин.
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