Старушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы

5 апреля 2017, среда, 12:30 – СОЧИ-24



Старушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы

В центре столицы пожилая женщина передала охраннику футляр из-под музыкального инструмента. Открыв чехол, мужчина обнаружил внутри автомат Калашникова.Инцидент произошел на мосту Богдана Хмельницкого. Внастоящее время личность женщины, оставившей оружие, устанавливают сотрудникиполиции, передает "Газета.ру".Прибывшие на место ЧП правоохранители подтвердили, что вфутляре находится предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, смаркировкой ОАО "НПО "ИЖМАШ". По данным анонимного источника в полиции, уизъятого предмета залит ствол и спилен поршень. Как рассказал сотрудник частного охранного предприятия, вовремя обхода моста к нему обратилась неизвестная пожилая женщина в темнойодежде и светлой шапке. По словам мужчины, незнакомка передала ему футляр спредметом, похожим на автомат Калашникова, а затем скрылась в неизвестномнаправлении.Полиция проводит проверку по факту случившегося. Всеобстоятельства инцидента устанавливаются.Напомним, в конце марта на станции московского метро "Шаболовская" задержали пассажира с оружием времен Великой Отечественной войны. Мужчину попросили подработать курьером, он даже не знал о содержимом груза. Задержанный перевозил части для автоматического оружия: приклад, спусковую скобу, барабанный магазин.

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