Старушки за 70 стали лучшими любовницами

25 января 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24



Старушки за 70 стали лучшими любовницами

Как правило, мужчины не воспринимают пожилых женщин как вожделенных сексуальных партнерш, и очень зря. Американские ученые пришли к выводу, что после 70 лет у пенсионерок резко повышается либидо.Так, в ходе исследования ученые Массачусетского университета выяснили, что в период от 50 до 65 лет у большинства женщин наблюдается спад сексуальной активности или они вовсе перестают интересоваться интимом. Зато после 70 лет дамы переживают настоящее второе рождение. Ученые установили, что в этом весьма почтенном возрасте старушки перестают думать о вязании и внуках и начинают все чаще интересоваться интимом. Так, в ходе опроса больше 50% респонденток в возрасте за 70 признавались, что секс – очень значимая сторона их жизни. В то же время среди дам, чей возраст в диапазоне 55-69 лет, интерес к интимной жизни испытывают лишь 43%. Ученые считают, что повышение либидо объясняется тем, что в глубокой старости женщины уже не обременены заботами о карьере или родных. Кроме того, нет риска и заберменеть. Поэтому дамы сосредотачиваются на собственных удовольствиях. После смелого заявления ученых мужчины наверняка начнут обращать более пристальное внимание на старушек, которых раньше несправедливо игнорировали. При этом, ученые установили, что наиболее активны в сексе одинокие старушки – то есть те, у кого нет партнера или у кого супруг уже в силу возраста не способен к половому акту. Однако, как отмечает сексолог Олег Шевченко, подобные научные открытия могут отрицательно повлиять на человека. "Появляется необходимость соответствовать заявленным другими стандартам. Иными словами, если все вокруг говорят, что ведут активную половую жизнь в преклонном возрасте, то конкретный человек, не способный на такие действия и не испытывающий в них потребности, будет чувствовать определенную неполноценность.", – цитирует эксперта "Московский комсомолец". Сексолог подчеркивает, что возраст сексуальной активности – понятие очень индивидуальное. Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем и в угоду стереотипам пытаться повысить либидо каким-то неестественным путем – например, медикаментозным.

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