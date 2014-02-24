Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке

14 февраля 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке

Столичная пенсионерка 1929 года рождения Нина Иванова, чье забытое тело лежало в квартире на протяжении шести лет, перед смертью работала в Сбербанке. В последние годы перед выходом на пенсию она была оператором на кассе.Нина Иванова числилась пропавшей без вести с 2010 года, сообщает ТАСС. Родственники погибшей писали заявление о ее пропаже, из-за чего ей на протяжении шести лет не выплачивалась пенсия. Однако перед обращением в полицию они не проверили наличие бабушки в ее квартире.В течение этого времени на счету квартиры копились долги за квартплату. В связи с этим жилплощадь наконец решили проверить. После вскрытия двери в помещении обнаружили мумию пенсионерки, сообщает "РЕН ТВ".На теле старушки не обнаружено следов насильственной смерти. По факту обнаружения тела организована доследственная проверка. "Опрашиваются родственники, соседи и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Пенсионерка уже долгое время не контактировала с родственниками и жила в одиночестве. Отметим, что в квартире было открыто окно, в связи с чем соседи могли не почувствовать запах трупа. Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратились соседи Нины Ивановой. Они рассказали, что пенсионерка давно не выходила на улицу. В квартире стражи порядка нашли труп женщины, который к тому времени уже фактически превратился в мумию, сообщает Life.ru.

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