Ставшая мужчиной актриса обручилась с визажистом

Турецкий актер Рузгар Эркочлар, который ранее перенес операцию по смене пола, обручился со своей возлюбленной. Избранницей новоиспеченного мужчины стала визажист Тугба Бейазоглу. Известно, что Рузгар сделал предложение руки и сердца своей девушке 14 февраля, в День святого Валентина, передает Milliyet.com.tr. Церемония помолвки прошла в узком кругу родных и близких. Родившийся женщиной Рузгар теперь выглядел очень стильно и мужественно в костюме, а его любимая блистала в нежно-розовом элегантном платье. Вначале актер никак не прокомментировал свой изменившийся семейный статус, однако спустя несколько недель выложил фотографии с помолвки у себя в Instagram. "Хорошие вещи случаются в жизни неожиданно", – подписал снимок с любимой Рузгар. Отметим, что несмотря на специфичность пары, влюбленные не скрывают своих отношений и активно делятся с подписчиками совместными снимками. В прошлом Рузгар был очаровательной девушкой по имени Ниль. Однако в 2015 году актриса и модель решила стать мужчиной. "Тишина....Прекрасный воскресный день", – так прокомментировал Рузгар в соцсетях смену пола. Стоит отметить, что мужчина из Ниль получился не менее прекрасным, только несколько женственным.
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Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»