Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел на встречу с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в стильном пиджаке. Глава государства Владимир Путин, также присутствовавший на встрече, подарил политику к его юбилею карту древней Тартарии. Костюм Медведева – одна из самых ярких деталей на фотографиях со встречи с Минтимером Шаймиевым. Премьер надел двубортный черный пиджак в белую вертикальную полоску. Под ним – привычная голубая рубашка с синим галстуком.Встреча политиков была приурочена к 80-летнему юбилею первого президента Татарстана. Владимир Путин вручил ему карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау, сообщается на официальном сайте Кремля."Я хочу Вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что Вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься", – заявил российский лидер.Минтимер Шаймиев поделился с президентом и премьером достижениями возглавляемого им фонда по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии. По его словам, собор станет полной копией утраченного в 1932 году оригинала, а академия будет достроена уже весной 2017 года. Отметим, Дмитрий Медведев уже не первый раз поражает россиян внешним видом. Например, в феврале 2016 года премьер-министр во время лыжной прогулки по Красной Поляне был одет в стильную красную куртку. Спустя год чиновник вновь появился в ней на публике.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»