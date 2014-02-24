Столичный депутат протаранила головой шлагбаум

31 января 2017, вторник, 12:28 – ИА СОЧИ-24



Столичный депутат протаранила головой шлагбаум

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова пожаловалась, что ее избил начальник службы охраны троллейбусного парка №4. В "Мосгортрансе" опровергли эту информацию, рассказав, что на самом деле чиновницу по голове стукнул не страж порядка, а шлагбаум.По официальной версии, Елена Шувалова попыталась несанкционированно проникнуть на территорию троллейбусного парка. Иначе говоря, депутат решила пролезть под шлагбаумом и ударилась головой о железную планку.На место происшествия вскоре прибыла бригада скорой помощи. Однако от госпитализации женщина отказалась, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".Конфликт между Еленой Шуваловой и начальником охраны возник после того, как мужчина отказался пропустить политика на охраняемую территорию. "Сегодня днем депутат Московской городской думы Елена Шувалова обратилась на проходную четвертого троллейбусного парка с требованием осмотреть территорию предприятия. Поскольку данный объект транспортной инфраструктуры является охраняемым, а депутат не оформила соответствующую заявку на посещение, охранник парка отказался допустить ее на территорию", – рассказала представитель организации.Депутат обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Прибывший на место происшествия старший участковый Александр Лапшин зафиксировал правомерность действий сотрудника троллейбусного парка и отметил, что учреждение работает в штатном режиме. После этого Елена Шувалова попыталась самостоятельно проникнуть на охраняемую территорию. "Сотрудники ГУП "Мосгортранс" написали заявление о попытке несанкционированного проникновения на территорию предприятия и передали его старшему участковому, который принял заявление и опросил всех очевидцев произошедшего. Все случившееся было зафиксировано камерами видеонаблюдения", – заявили в пресс-службе предприятия. Сама депутат со ссылкой на своих помощников ранее сообщила СМИ, что напавший на нее охранник "бил не только рукой, а железкой турникетной".Напомним, одно из самых ярких столкновений человека со шлагбаумом произошло в 2014 году, когда жертвой техники стала светская львица Божена Рынска. Удар был настолько сильный, что врачи зафиксировали у известной скандалистки черепно-мозговую травму и перелом носа. После посещения больницы Божена Рынска заявила о желании подать иск в отношении владельцев парковки. "И вообще, шлагбаумы должны быть легкими пластиковыми", – заключила светская львица в социальной сети Facebook.

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