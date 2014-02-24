ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве

2 февраля 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24

Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве

Возле здания Министерства спорта в центре столицы было обнаружено тело пенсионерки. По предварительным данным, ее загрызли сторожевые собаки, которых ЧОП использует для охраны территории.В ходе осмотра трупа следователи признали раны прижизненными, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что жертвой оказалась вдова известного актера.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.