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Стоянов научит американских шпионов жить в России
29 марта 2017, среда, 16:30 – СОЧИ-24
Стоянов был гостем программы "Звезда на Звезде" с
Александром Стриженовым. Ведущий Александр Стриженов поинтересовался у артиста,
что нужно сделать американцу, для того чтобы понять русских. "Прежде
всего, им надо очень внимательно отсмотреть программу "Городок",
перечитать всего Жванецкого и понять, как эти люди шутят, для того чтобы
понять, как они думают", – сказал актер и предложил создать свою методичку
для подготовки шпионов.
Он также указал на различие в менталитетах американского и
русского народов и выразил уверенность, что для работы в России шпионам из США
подготовиться невозможно.
Юрий Стоянов недавно сыграл подполковника российских спецслужб
в сериале "Адаптация" о шпионе из США в Газпроме. Там его герой вывел
на чистую воду засланного в Россию шпиона, который должен был украсть данные о
новой секретной технологии добычи газа.
О том, что с чувством юмора на Западе действительно не все в
порядке, свидетельствует новость последних дней о том, что юмористическую
передачу "Клуб веселых и находчивых" там назвали секретным оружием
Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО, которые провели серьезные
исследования в Центре стратегических коммуникаций Stratcom. Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря
"КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической
стратегической аудитории, готовой служить режиму.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не без
иронии откликнулась на признание российской передачи инструментом политической
стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики
Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", –
написала дипломат на своей странице в социальной сети.
Через несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров,
изображающий его шоумен Михаил Галустян и юморист Дмитрий Грачев в образе
Владимира Путина снялись в шуточном видеоролике. Они высмеяли заявления НАТО об
угрозе российского КВН.
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