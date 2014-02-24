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Стоянов научит американских шпионов жить в России

29 марта 2017, среда, 16:30 – СОЧИ-24

Стоянов научит американских шпионов жить в России
Стоянов научит американских шпионов жить в России
Американские шпионы не понимают русский юмор и им нужно в этом помочь. Народный артист Юрий Стоянов хочет составить свою методичку по подготовке работающих в России разведчиков.
Стоянов был гостем программы "Звезда на Звезде" с
Александром Стриженовым. Ведущий Александр Стриженов поинтересовался у артиста,
что нужно сделать американцу, для того чтобы понять русских. "Прежде
всего, им надо очень внимательно отсмотреть программу "Городок",
перечитать всего Жванецкого и понять, как эти люди шутят, для того чтобы
понять, как они думают", – сказал актер и предложил создать свою методичку
для подготовки шпионов.
Он также указал на различие в менталитетах американского и
русского народов и выразил уверенность, что для работы в России шпионам из США
подготовиться невозможно.
Юрий Стоянов недавно сыграл подполковника российских спецслужб
в сериале "Адаптация" о шпионе из США в Газпроме. Там его герой вывел
на чистую воду засланного в Россию шпиона, который должен был украсть данные о
новой секретной технологии добычи газа.
О том, что с чувством юмора на Западе действительно не все в
порядке, свидетельствует новость последних дней о том, что юмористическую
передачу "Клуб веселых и находчивых" там назвали секретным оружием
Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО, которые провели серьезные
исследования в Центре стратегических коммуникаций Stratcom. Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря
"КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической
стратегической аудитории, готовой служить режиму.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не без
иронии откликнулась на признание российской передачи инструментом политической
стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики
Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", –
написала дипломат на своей странице в социальной сети.

Через несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров,
изображающий его шоумен Михаил Галустян и юморист Дмитрий Грачев в образе
Владимира Путина снялись в шуточном видеоролике. Они высмеяли заявления НАТО об
угрозе российского КВН.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
Полярники угостили Путина кулебякой

Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

сегодня, 20:45
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

сегодня, 20:00
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сегодня, 19:59
Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова

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сегодня, 19:28
Ученые объяснили происхождение секса болезнями

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»

сегодня, 19:28
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

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