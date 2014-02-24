Стоянов научит американских шпионов жить в России

29 марта 2017, среда, 16:30 – СОЧИ-24



Стоянов научит американских шпионов жить в России

Американские шпионы не понимают русский юмор и им нужно в этом помочь. Народный артист Юрий Стоянов хочет составить свою методичку по подготовке работающих в России разведчиков.Стоянов был гостем программы "Звезда на Звезде" сАлександром Стриженовым. Ведущий Александр Стриженов поинтересовался у артиста,что нужно сделать американцу, для того чтобы понять русских. "Преждевсего, им надо очень внимательно отсмотреть программу "Городок",перечитать всего Жванецкого и понять, как эти люди шутят, для того чтобыпонять, как они думают", – сказал актер и предложил создать свою методичкудля подготовки шпионов.Он также указал на различие в менталитетах американского ирусского народов и выразил уверенность, что для работы в России шпионам из СШАподготовиться невозможно.Юрий Стоянов недавно сыграл подполковника российских спецслужбв сериале "Адаптация" о шпионе из США в Газпроме. Там его герой вывелна чистую воду засланного в Россию шпиона, который должен был украсть данные оновой секретной технологии добычи газа.О том, что с чувством юмора на Западе действительно не все впорядке, свидетельствует новость последних дней о том, что юмористическуюпередачу "Клуб веселых и находчивых" там назвали секретным оружиемВладимира Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО, которые провели серьезныеисследования в Центре стратегических коммуникаций Stratcom. Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря"КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфическойстратегической аудитории, готовой служить режиму.Официальный представитель МИД России Мария Захарова не безиронии откликнулась на признание российской передачи инструментом политическойстратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитикиГалустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", –написала дипломат на своей странице в социальной сети.Через несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров,изображающий его шоумен Михаил Галустян и юморист Дмитрий Грачев в образеВладимира Путина снялись в шуточном видеоролике. Они высмеяли заявления НАТО обугрозе российского КВН.

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