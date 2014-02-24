ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием

22 марта 2017, среда, 11:15 – ИА СОЧИ-24

Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
Участники скандальной вечеринки, во время которой была изнасилована Диана Шурыгина, рассказали о странностях в ее поведении. Сначала девушка показалась им нелюдимой.
Компания собралась в загородном коттедже около 18:00, рассказала участница вечеринки Анастасия. По ее словам, Диана сторонилась присутствовавших. "Я подумала: какая-то странная, не общается ни с кем. Мы все друг с другом разговариваем, а она молчит. Мне она показалась скучной", – цитирует девушку Life.ru.Впрочем, поведение замкнутой гостьи резко изменилось после алкоголя. Она стала заигрывать с молодыми людьми и отпускать пошлые шутки. "Мнение о ней сразу испортилось", – отметила Анастасия. Около 23:00 Диана Шурыгина и Сергей Семенов уединились в комнате. Знакомые Шурыгиной опубликовали снимки, сделанные во время кутежа. Как видно на кадрах, после веселья подростки даже не попытались убрать за собой. "Ели, пили

так все и осталось. Сломано ничего не было. Ключи были у нас. Мы приехали, нас дожидались полицейские, чтобы не оставлять открытым дом. К тому времени всех участников вечеринки увезли", – рассказали хозяева дома.
Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы. Позже срок был сокращен до трех лет.Однако большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Шурыгину. По словам телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:14
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»

сегодня, 13:44
Трампу припомнили его заявления о Путине

Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»

сегодня, 13:44
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе

Верховный суд России отклонил жалобу защиты студентки МГУ Варвары Карауловой и признал законным вынесенный ранее приговор..»

сегодня, 13:16
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Зверское преступление произошло в подмосковном Раменском. Диспетчер аэропорта Внуково расправился с женой и дочерью, а затем поджег квартиру...»

сегодня, 13:14
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница

В лифте одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы скончалась 14-летняя школьница..»

сегодня, 12:45
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся

На севере столицы водитель Volkswagen сбил пешехода и скрылся с места ДТП..»

сегодня, 12:16
Назван главный продукт женской красоты

Ученые нашли идеальный продукт для здоровья и красоты представительниц прекрасного пола. Оказалось, что им является авокадо...»

сегодня, 12:14
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:14
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»

сегодня, 13:44
Трампу припомнили его заявления о Путине

Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»

сегодня, 13:44
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе

Верховный суд России отклонил жалобу защиты студентки МГУ Варвары Карауловой и признал законным вынесенный ранее приговор..»

сегодня, 13:16
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Зверское преступление произошло в подмосковном Раменском. Диспетчер аэропорта Внуково расправился с женой и дочерью, а затем поджег квартиру...»

сегодня, 13:14
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница

В лифте одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы скончалась 14-летняя школьница..»

сегодня, 12:45
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся

На севере столицы водитель Volkswagen сбил пешехода и скрылся с места ДТП..»

сегодня, 12:16
Назван главный продукт женской красоты

Ученые нашли идеальный продукт для здоровья и красоты представительниц прекрасного пола. Оказалось, что им является авокадо...»

сегодня, 12:14
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.