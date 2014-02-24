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Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
22 марта 2017, среда, 11:15 – ИА СОЧИ-24
Компания собралась в загородном коттедже около 18:00, рассказала участница вечеринки Анастасия. По ее словам, Диана сторонилась присутствовавших. "Я подумала: какая-то странная, не общается ни с кем. Мы все друг с другом разговариваем, а она молчит. Мне она показалась скучной", – цитирует девушку Life.ru.Впрочем, поведение замкнутой гостьи резко изменилось после алкоголя. Она стала заигрывать с молодыми людьми и отпускать пошлые шутки. "Мнение о ней сразу испортилось", – отметила Анастасия. Около 23:00 Диана Шурыгина и Сергей Семенов уединились в комнате. Знакомые Шурыгиной опубликовали снимки, сделанные во время кутежа. Как видно на кадрах, после веселья подростки даже не попытались убрать за собой. "Ели, пили
–
так все и осталось. Сломано ничего не было. Ключи были у нас. Мы приехали, нас дожидались полицейские, чтобы не оставлять открытым дом. К тому времени всех участников вечеринки увезли", – рассказали хозяева дома.
Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы. Позже срок был сокращен до трех лет.Однако большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Шурыгину. По словам телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.
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