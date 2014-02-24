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Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа

25 марта 2017, суббота, 15:15 – СОЧИ-24

Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа
Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа
Строительство газопровода "Северный поток-2" вызвало бурные споры в Европе. Немецкий бизнес осудил попытки Варшавы заблокировать проект.
Первым возмутился крупнейший в Европе партнер "Газпрома" по строительству "Северного потока-2", немецкая Wintershall. Председатель правления компании Марио Мерен назвал действия Польши политизированными."Польша пыталась срывать проект и пытается делать это далее. Это прямо дежавю. По "Северному потоку – 1" было так же", – заявил Мерен, добавив, что тогда Западной Европе пришлось согласиться на предоставление своих газотранспортных мощностей для Варшавы. Но в итоге, отметил глава Wintershall, Польша ими практически не пользуется, так как получать газ напрямую из России им дешевле.Сложившуюся ситуацию прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Варшава не перестанет выступать против "Северного потока-2", но ее позиция становится все менее популярной в Европе.Аргументирует свою позицию Польша всегда по разному. Сначала поляки говорили, что "Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от российского газа. Затем они уговорили Киев присоединиться к этому иску, и теперь объясняют свои претензии тем, что "Северный поток-2" позволит России перевести транзитные потоки с Украины на новый газопровод и лишить ее дохода, пишет "Свободная пресса"."Путаница с аргументацией в их позиции показывает, что на самом деле их не интересует ни то, ни другое, просто они хотят сорвать российские проекты. Об этом немцы и говорят. Все аргументы Польши – лишь попытка продвинуть идею, что ни при каких обстоятельствах нельзя дружить с Россией", – отметил эксперт. Юшков напомнил, что европейские принципы не предполагают политизацию энергетики. Напротив, они утверждают, что экономика должна быть не связана с политикой, и любой проект должен реализовываться только исходя из того, выгоден он или нет.
"Польша оказывается в такой маргинальной позиции, как и Украина, и страны Прибалтики. Они открыто выступают против Брюсселя и лидеров Евросоюза, в особенности Германии. Начинается битва между самими европейцами, и силы не на стороне поляков", – резюмировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.Напомним, в конце прошлого года Польша подала иск в суд Евросоюза против решения Еврокомиссии разрешить "Газпрому" загрузить газопровод OPAL практически на 100%. По трубе, проходящей по территории Германии, газ из "Северного потока" поступает как немецким потребителям, так и в другие страны Евросоюза. Кроме того, Польша, Украина и ряд других стран выступают против строительства "Северного потока-2".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одной из квартир на юге столицы пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры схватил кухонный нож и напал на своих братьев..»

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Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год

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сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

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