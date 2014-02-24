Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
23 марта 2017, четверг, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
В центре украинской столицы убили Дениса Вороненкова. Бывшего депутата Госдумы застрелили возле отеля "Премьер-палац", на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Фотографии с места трагедии уже появились в соцсетях. Неизвестный напал на Вороненкова и его охранника в четверг днем. Преступник поджидал экс-депутата Госдумы у выхода из отеля. Охранник Вороненкова пытался защитить бывшего депутата и вступил с киллером в перестрелку.
В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»
Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»
В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»
Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»