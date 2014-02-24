

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей сегодня, 21:31 Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии...»

Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио" сегодня, 21:30 Сотрудники экстренных служб столицы приступили к тушению пожара в торговом центре "Рио"..»

Британцев признали политическими ортодоксами сегодня, 21:16 Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

В Москве горит торговый центр "Рио" сегодня, 20:29 В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»



Неожиданная версия крушения Ту-154 сегодня, 20:15 Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо сегодня, 20:00 На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

В мурманской поликлинике умерла пенсионерка сегодня, 19:30 В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка..»

В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр сегодня, 19:29 В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте..»