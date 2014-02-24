Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

28 декабря 2016, среда, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения.На месте крушениякруглосуточно работают десятки водолазов и обитаемый подводный батискафРусского географического общества. Сотрудники МЧС поднимают со дна телапогибших и обломки самолета. На поверхность уже подняты останки тел 18пассажиров злополучного рейса. Поиски в непростых условиях шторма.Среди них оказалисьи те, кто работали на крушении самолета армянской авиакомпании Armavia А-320 в2006 году. Примечательно, что та катастрофа произошла примерно в этом же местепри заходе лайнера на посадку. Оказалось, что это не единственное страшноесовпадение в двух трагедиях."У погибших в той аварии и этой очень похожие травмы.Тела сильно пострадали, что может быть только от мощного удара о воду. Восновном это фрагменты тел", – цитирует сайт "Комсомольская правда" поисковиков."Следов огня на телах тоже нет, то есть взрыва скорее всего не было", – говорятспасатели.Начальник поисково-спасательногоподразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС ВячеславИващенко отметил, что целых тел на дне нет. "Так бывает присильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее явидел при крушении Айрбаса армянских авиалиний десять лет назад. Тоже околоАдлера. Травмы аналогичные", – заключил Иващенко.Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Катастрофа A-320 под Сочи произошла в ночь со 2 на 3 мая 2006 года. Авиалайнер Airbus A-320-211 авиакомпании Armavia выполнял рейс RNV967 по маршруту Ереван — Сочи, но при заходе на посадку в аэропорту Сочи рухнул в Черное море и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 105 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

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