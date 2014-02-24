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Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

28 декабря 2016, среда, 22:14 – ИА СОЧИ-24

Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи
Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи
На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения.
На месте крушения
круглосуточно работают десятки водолазов и обитаемый подводный батискаф
Русского географического общества. Сотрудники МЧС поднимают со дна тела
погибших и обломки самолета. На поверхность уже подняты останки тел 18
пассажиров злополучного рейса. Поиски в непростых условиях шторма.
Среди них оказались
и те, кто работали на крушении самолета армянской авиакомпании Armavia А-320 в
2006 году. Примечательно, что та катастрофа произошла примерно в этом же месте
при заходе лайнера на посадку. Оказалось, что это не единственное страшное
совпадение в двух трагедиях.
"У погибших в той аварии и этой очень похожие травмы.
Тела сильно пострадали, что может быть только от мощного удара о воду. В
основном это фрагменты тел", – цитирует сайт "Комсомольская правда" поисковиков.
"Следов огня на телах тоже нет, то есть взрыва скорее всего не было", – говорят
спасатели.

Начальник поисково-спасательного
подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав
Иващенко отметил, что целых тел на дне нет. "Так бывает при
сильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее я
видел при крушении Айрбаса армянских авиалиний десять лет назад. Тоже около
Адлера. Травмы аналогичные", – заключил Иващенко.Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Катастрофа A-320 под Сочи произошла в ночь со 2 на 3 мая 2006 года. Авиалайнер Airbus A-320-211 авиакомпании Armavia выполнял рейс RNV967 по маршруту Ереван — Сочи, но при заходе на посадку в аэропорту Сочи рухнул в Черное море и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 105 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения...»

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