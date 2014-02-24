Стрелявший по полицейским погиб при задержании

Мужчина, которого сотрудники полиции подозревали в совершении убийства, оказал сопротивление при задержании. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, после чего свел счеты с жизнью. Утром 8 января в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы. Прибывший на место экипаж обнаружил тело жертвы, скончавшейся от огнестрельного ранения. Стрелок тем временем скрылся."Стрелявший был блокирован недалеко от места ЧП – на улице Федора Полетаева, где обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичного главка МВД. Благодаря наличию защиты сотрудник правоохранительных органов получил только гематому.Блокированный полицейскими подозреваемый свел счеты с жизнью. Рядом с его телом было обнаружено ружье. В полиции уточнили, что жертв среди полицейских а также другого гражданского населения нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Удалось установить личность стрелка. Оказалось, что он состоял на учете у психиатра. Сообщается, что он со своей жертвой жил в одном доме. Теперь полицейским предстоит выяснить, откуда у мужчины взялось ружье. В момент совершения преступления подозреваемый был одет в камуфляжную одежду.
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»