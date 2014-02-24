Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
21 февраля 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
В московском стрелковом клубе подросток ранил инструктора из пистолета и скрылся. Позже тело юноши было обнаружено на железнодорожной станции. Трагедия произошла в стрелковом клубе, расположенном в Измайловском проезде в Москве. Повздорив с инструктором, 16-летний юноша сделал несколько выстрелов в мишень, а затем намеренно выстрелил ему в живот. Подросток скрылся с пистолетом "Глок", заряженным 30-патронами, передает Life.ru. Вскоре его тело было найдено возле железнодорожной станции Соколиная Гора. По предварительным данным, юноша бросился под поезд, официального подтверждения этой информации нет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы злоумышленника. В Сети опубликованы первые кадры с места трагедии, сообщает РЕН ТВ. Раненый инструктор находится в тяжелом состоянии. Как рассказали коллеги пострадавшего, ему предстоит операция. По их словам, мужчина работает в стрелковом клубе около пяти лет.
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