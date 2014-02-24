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Стриптизерши хотят получить должностные инструкции
16 января 2017, понедельник, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Ассоциация стриптиз-клубов (АСК) России, зарегистрированная Министерством юстиции России, обратилась к Минтруду предложением ввести должностные инструкции для специальности "флирт-актриса". Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Lenta.ru.Авторы инициативы полагают, что стриптиз-рынку необходимо четкое правовое регулирование. Они пояснили, что термин
"флирт-актриса"
позволит дистанцироваться от недобросовестных заведений.По мнению АСК, флирт является комплексной дисциплиной, включающей в себя искусство танца и эстетического обнажения, а также психологические и разговорные навыки. Актриса флирта должна уметь владеть стрип-пластикой и базовыми современными танцевальными техниками, в том числе у пилона, полагают в организации. Кроме того, она обязана поддерживать себя в идеальной физической форме, ухаживать за кожей, волосами и так далее, добавили представители АСК.Примечательно, что в проекте документа, направленного Минтруду, перечислены права работниц отрасли. В частности, они могут отказаться от недопустимого телесного контакта. Они также вправе обращаться за помощью к охране и администраторам клубов. В то же время флирт-актрисам будет запрещено оказывать интимные услуги на территории заведения, наносить оскорбления клиентам и выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Как писали Dni.Ru, в августе 2016 года Минюст официально зарегистрировал
Ассоциацию стриптиз-клубов. По мнению руководителей организации, это свидетельствует о признании индустрии на государственном уровне.
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