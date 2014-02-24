Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
30 января 2017, понедельник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
Стритрейсерша Мара Багдасарян вернулась к выполнению обязательных работ в ГБУ "Жилищник района Сокол". Девушка временно не могла отбывать наказание, так как находилась под административным арестом в течение 15 суток, передает "Газета.ru". Нарушительница будет заниматься сортировкой документов по четыре часа в день. Всего ей назначено порядка 600 часов исправительных работ, сообщает Life.ru.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»