Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич

Инцидент, приведший к увольнению бортпроводницы Шеннон Глисон из авиакомпании EasyJet, произошел еще 3 января 2015 года, пишет "Газета.Ру". Один из членов экипажа увидел, как стюардесса и менеджер салона ели сэндвич с беконом и крок-месье, предназначенные для пассажиров. Девушка принесла извинения и предложила оплатить обед. Она пояснила, что страдала от аллергии на орехи и не могла найти другой еды во время своего первого международного перелета. По итогам расследования стюардесса вместе с менеджером были уволены за кражу и нарушение правил поведения.
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»