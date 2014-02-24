Студент склонил школьницу к интиму за iPhone 6

Замоскворецкий суд Москвы приговорил 27-летнего студента к восьми годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней школьницей. Оказалось, что молодой человек обманом склонил девочку к интиму, пообещав купить ей дорогой смартфон. Инцидент произошел весной текущего года. 16-летняя школьница поругалась с матерью из-за того, что та отказывалась купить ей телефон iPhone 6. Обидевшись, девочка ушла на всю ночь в Парк Горького, где и познакомилась с 27-летним студентом юридического факультета Национального института имени Екатерины Великой, сообщает Life.ru. Школьница поделилась с молодым человеком своей проблемой. В ответ на это студент предложил купить девочке долгожданный смартфон, но взамен потребовал секса. Школьница согласилась на сделку и молодые люди предались любви в одном из удаленных уголков парка. Однако после секса студент неожиданно исчез под предлогом того, что ему надо позвонить. Когда девочка поняла, что ее обманули, то решила обратиться в полицию и отомстить своему новому знакомому. Стражи порядка быстро обнаружили злоумышленника по банковской карте, которой он расплачивался, покупая школьнице газировку и мороженое в парке. Во время заседания суда девочка призналась, что на интим с молодым человеком согласилась добровольно и попросила его строго не наказывать. Тем не менее за склонение несовершеннолетней к сексу студента приговорили к восьми годам тюрьмы.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»