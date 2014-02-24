Студентов лишили льготных кредитов на образование

16 января 2017, понедельник, 11:44 – ИА СОЧИ-24



Студентов лишили льготных кредитов на образование

Российские студенты временно лишились возможности взять льготный образовательный кредит с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный банк, выдававший льготные кредиты на учебу банк, – Сбербанк.В пресс-службе Сбербанка пояснили, что решение связано с "оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования", проводимой Министерством образования и науки России. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что выдача кредитов "заморожена". В ведомстве это объяснили необходимостью привести документы в соответствие с новыми требованиями правительства. Там заверили, что не намерены сокращать финансирование программы, пишет "Коммерсант".Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов рассказал изданию, что он обратился к российскому правительству с просьбой помочь в решении проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с господдержкой. По его мнению, в настоящее время российские студенты полностью лишились возможности взять образовательный кредит на льготных условиях после того, как Сбербанк объявил о замораживании кредитования. Между тем,отметили в пресс-службе банка, сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения изменений в законодательные акты. "Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года",– подчеркнули представители финансовой организации.Напомним, государственная программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать студентам вузов кредит на учебу на сумму, покрывающую до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством.Примечательно, что российские студенты все чаще берут кредиты не только на образовательные цели, но и на потребительские нужды. Как писали Dni.Ru, . в настоящее время в банковском секторе наметилась тревожная тенденция – все чаще злостными неплательщиками становятся люди 18-25 лет. Если в 2014 году их было всего 5%, то в 2016-м – уже 9%.

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