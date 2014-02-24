Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

16 марта 2017, четверг, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената.Фиктивныебраки остаются одним из самых распространенных способов получить гражданствоСША мошенническим путем. В обвинительных материалах по делу о волне подобныхбраков говорится в том числе об эпизоде с российскими студентами.Они склоняли к бракуженщин, проходивших службу на американской военно-морской базев Норфолке, чтобы стать гражданами США, сообщает "Газета.Ru". Этот факт, внесенный в материалыразбирательства, произошел еще в 2010 году.Полицией были арестованы17 юношей, прибывших из России в США по студенческой визе. Всемим было предъявлено подозрение в заключении фиктивного брака.Согласно даннымглавы юридического комитета сената США Чака Грейсли, в 2016 году Госдепартаментполучил 44 тысячи запросов на так называемую "брачную визу". Это словам,это на 27% больше, чем в 2012 году.В 2006 году уроженкаРоссии Наталья Лукина вместе со своим 25-летним мужем, моряком МайкломВулфом стали фигурантами дела об организации четырех фиктивных союзовмежду товарищами американца и проживавшими в Бруклине россиянками. Витоге по резонансному делу было привлечено около сотни человек.Однако браки радигрин-карты заключали не только выходцы из России,но и многие другие иностранцы в США. Так, с 2012по 2015 год американские полицейские открыли расследования по 13тысячам эпизодам.

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