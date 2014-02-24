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Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

16 марта 2017, четверг, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных
Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената.
Фиктивные
браки остаются одним из самых распространенных способов получить гражданство
США мошенническим путем. В обвинительных материалах по делу о волне подобных
браков говорится в том числе об эпизоде с российскими студентами. 

Они склоняли к браку
женщин, проходивших службу на американской военно-морской базе
в Норфолке, чтобы стать гражданами США, сообщает "Газета.Ru". Этот факт, внесенный в материалы
разбирательства, произошел еще в 2010 году.
Полицией были арестованы
17 юношей, прибывших из России в США по студенческой визе. Всем
им было предъявлено подозрение в заключении фиктивного брака.
Согласно данным
главы юридического комитета сената США Чака Грейсли, в 2016 году Госдепартамент
получил 44 тысячи запросов на так называемую "брачную визу". Это словам,
это на 27% больше, чем в 2012 году.
В 2006 году уроженка
России Наталья Лукина вместе со своим 25-летним мужем, моряком Майклом
Вулфом стали фигурантами дела об организации четырех фиктивных союзов
между товарищами американца и проживавшими в Бруклине россиянками. В
итоге по резонансному делу было привлечено около сотни человек.

Однако браки ради
грин-карты заключали не только выходцы из России,
но и многие другие иностранцы в США. Так, с 2012
по 2015 год американские полицейские открыли расследования по 13
тысячам эпизодам.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:58
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Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

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